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Факты / Украина

Осужденную за ДТП в Харькове Зайцеву этапировали в исправительный центр

Елену Зайцеву, осужденную за смертельное ДТП в центре Харькова, перевели в Покровский исправительный центр №79 в Днепропетровской области.

Осужденную за ДТП в Харькове Зайцеву этапировали в исправительный центр

Зайцеву 2 сентября этапировали в Покровский исправительный центр №79, который находится в Днепропетровской области, сообщила спикер Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Дарья Мартынова.

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Другого осужденного по делу о резонансном ДТП в Харькове – Геннадия Дронова – 28 серпня этапировали в Крюковскую исправительную колонию №29 в Полтавской области.

Напомним, 26 февраля Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в ДТП и назначил обоим наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Фото: Павло Пахоменко/MediaPort

Источник: УНН

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