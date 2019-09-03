Олену Зайцеву, засуджену за смертельну ДТП у центрі Харкова, перевели до Покровського виправного центру №79 у Дніпропетровській області.

Зайцеву 2 вересня етапували до Покровського виправного центру №79, який знаходиться у Дніпропетровській області, повідомила речниця Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Дар’я Мартинова.

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Іншого засудженого у справі про резонансну ДТП у Харкові – Геннадія Дронова – 28 серпня етапували до Крюковської виправної колонії №29 у Полтавській області.

Нагадаємо, 26 лютого Київський райсуд Харкова визнав Олену Зайцеву та Геннадія Дронова винними у ДТП та призначив обом покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Фото: Павло Пахоменко/MediaPort