Украина не согласится на неприемлемые для государства компромиссы во время встречи лидеров стран нормандского формата.

Президент Владимир Зеленский пообещал завершить войну как можно быстрее и не идти на неприемлемые для государства компромиссы.

– Мы собираемся сделать это точно до конца года, – сказал глава МИД Украины Вадим Пристайко после переговоров в нормандском формате на уровне политических советников.

По его словам, во время встречи обсудили шаги, которые откроют путь к организации саммита.

Пристайко утверждает, что ни на какие неприемлемы компромиссы Киев идти не собирается, а все договоренности будут представлены общественности.

– Мы хотим завершить эту войну, и президент Зеленский несколько раз объяснял: мы не можем себе позволить еще пять лет находиться в том состоянии, в котором находимся сейчас – экономически, финансово, мы не собираемся ежедневно терять солдат, – сказал Пристайко.

Дипломат добавил, что 14 тыс. человек погибли и миллионы находятся за пределами своих домов.

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– У нас украдено хотя бы 20% нашего потенциала, 7% территории. Мы должны решать этот вопрос. Это не значит, что мы решим его завтра. Президент Зеленский дал время для того, чтобы принять окончательные решения. Примерно мы говорим о конце 2019 года, – подытожил политик.

Напомним, 25 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Погиб командир взвода 24-го батальона Айдар.