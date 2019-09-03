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Факти / Україна / Політика

Зустріч у нормандському форматі відбудеться до кінця 2019 року – МЗС

Україна не погодиться на неприйнятні для держави компроміси під час зустрічі лідерів країн нормандського формату.

Зустріч у нормандському форматі відбудеться до кінця 2019 року – МЗС

Президент Володимир Зеленський пообіцяв завершити війну якнайшвидше та не йти на неприйнятні для держави компроміси.

– Ми збираємося зробити це точно до кінця року, – сказав глава МЗС України Вадим Пристайко після переговорів у нормандському форматі на рівні політичних радників.

За його словами, під час зустрічі обговорили кроки, які відкриють шлях до організації саміту.

Пристайко стверджує, що на жодні неприйнятні компроміси Київ йти не збирається, а всі домовленості будуть представлені громадськості.

– Ми хочемо завершити цю війну, і президент Зеленський кілька разів пояснював: ми не можемо собі дозволити ще п’ять років перебувати в тому стані, в якому перебуваємо зараз – економічно, фінансово, ми не збираємося щодня втрачати солдатів, – сказав Пристайко.

Дипломат додав, що 14 тис. осіб загинуло та мільйони перебувають за межами своїх будинків.

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– У нас вкрадено бодай 20% нашого потенціалу, 7% території. Ми повинні вирішувати це питання. Це не означає, що ми вирішимо це завтра.

Президент Зеленський дав час, для того, щоб прийняти остаточні рішення. Приблизно ми говоримо про кінець 2019 року, – підсумував політик.

Нагадаємо, 25 серпня збройні формування РФ і її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Загинув командир взводу 24-го батальйону Айдар.

Джерело: Укрінформ

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