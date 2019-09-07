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Факты / Украина

Из-за Цемаха мог сорваться обмен – Баканов

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что отсутствие свидетеля по делу МН17 Владимира Цемаха в списке на обмен могло сорвать всю процедуру.

Из-за Цемаха мог сорваться обмен – Баканов

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что требование РФ свидетеля по делу МН17 Владимира Цемаха в список на обмен является очередным подтверждением причастности России к авиакатастрофе малазийского Боинга.

– Могу лишь согласиться с мнением экспертов, что требование Москвы включить Цемаха в свои списки является очередным подтверждением причастности РФ к крушению МН17. Могу заверить, что мы приложим сверхусилия, чтобы виновные были наказаны, – отметил Баканов.

Читайте: Крепкие объятия, слезы и награды: как прошел обмен заключенными в Украине

Также он добавил, что отсутствие Цемаха в списке автоматически предусматривало прекращение переговоров с Россией.

Ранее Факты ICTV писали, как прошла встреча заключенных в РФ.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: УНИАН

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