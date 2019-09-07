PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Через Цемаха міг зірватися обмін – Баканов

Голова СБУ Іван Баканов заявив, що відсутність свідка у справі МН17 Володимира Цемаху в списку на обмін могло зірвати всю процедуру.

Через Цемаха міг зірватися обмін – Баканов

Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що вимога РФ вписати свідка у справі МН17 Володимира Цемаха в список на обмін є черговим підтвердженням причетності Росії до авіакатастрофи малазійського Боїнга.

– Можу лише погодитися з думкою експертів, що вимога Москви включити Цемаха в свої списки є черговим підтвердженням причетності РФ до краху МН17. Можу запевнити, що ми докладемо надзусилля, щоб винні були покарані, – зазначив Баканов.

Читайте: Міцні обійми, сльози і нагороди: як пройшов обмін ув’язненими в Україні

Також він додав, що відсутність Цемаха в списку автоматично передбачала припинення переговорів з Росією.

Раніше Факти ICTV писали, як пройшла зустріч ув’язнених у РФ.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: УНІАН

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

обмен
Обмін ув’язненими між Україною та Росією: історії звільнених бранців Кремля
Знак, який подає надію: реакція світу на обмін ув’язненими між Україною та РФ
Знак, який подає надію: реакція світу на обмін ув’язненими між Україною та РФ
За закритими воротами. Як пройшла зустріч ув’язнених у РФ
За закритими воротами. Як пройшла зустріч ув’язнених у РФ
Міцні обійми, сльози і нагороди: як пройшов обмін ув’язненими в Україні
Міцні обійми, сльози і нагороди: як пройшов обмін ув’язненими в Україні
олег сенцов
Понад п’ять років за ґратами – історія ув’язнення та звільнення Олега Сенцова
У Росії та в анексованому Криму залишаються понад 110 українців — Денісова
У Росії та в анексованому Криму залишаються понад 110 українців — Денісова
Владимир Цемах
Слідчі Нідерландів допитали Цемаха перед обміном
Ми зробили все, що обіцяли, не змінюючи домовленості – Зеленський
Ми зробили все, що обіцяли, не змінюючи домовленості – Зеленський
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка