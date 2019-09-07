Голова СБУ Іван Баканов заявив, що відсутність свідка у справі МН17 Володимира Цемаху в списку на обмін могло зірвати всю процедуру.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що вимога РФ вписати свідка у справі МН17 Володимира Цемаха в список на обмін є черговим підтвердженням причетності Росії до авіакатастрофи малазійського Боїнга.

– Можу лише погодитися з думкою експертів, що вимога Москви включити Цемаха в свої списки є черговим підтвердженням причетності РФ до краху МН17. Можу запевнити, що ми докладемо надзусилля, щоб винні були покарані, – зазначив Баканов.

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Також він додав, що відсутність Цемаха в списку автоматично передбачала припинення переговорів з Росією.

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