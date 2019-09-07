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Факты / Украина / Общество

Премьер и глава МИД поздравили украинцев с возвращением

Алексей Гончарук и Вадим Пристайко поздравили украинских военнопленных и политических заключенных с возвращением домой.

Премьер и глава МИД поздравили украинцев с возвращением

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отметил, что работа по возвращению граждан Украины домой чрезвычайно сложная, но результат того стоит.

– Сегодня хороший день. Сенцов, Сущенко, Балух, Кольченко, Гриб, моряки и другие наши наконец с нами! Но не все. Продолжаем работу, как это не сложно. Результат того стоит – возвращены друзья, – написал Пристайко.

Также об освобождении в Twitter высказался премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

– Дома! С возвращением, ребята! Без лишних слов, – написал он.

Читайте: Обмен заключенными между Россией и Украиной (ОНЛАЙН)

Президент уверяет, что первый этап выполнен.

Напомним, обмен пленными между Украиной и Россией закончился. Политические заключенные и военнопленные моряки приземлились в аэропорту Борисполь.

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