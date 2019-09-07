Алексей Гончарук и Вадим Пристайко поздравили украинских военнопленных и политических заключенных с возвращением домой.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отметил, что работа по возвращению граждан Украины домой чрезвычайно сложная, но результат того стоит.
– Сегодня хороший день. Сенцов, Сущенко, Балух, Кольченко, Гриб, моряки и другие наши наконец с нами! Но не все. Продолжаем работу, как это не сложно. Результат того стоит – возвращены друзья, – написал Пристайко.
Также об освобождении в Twitter высказался премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
– Дома! С возвращением, ребята! Без лишних слов, – написал он.
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Президент уверяет, что первый этап выполнен.
Напомним, обмен пленными между Украиной и Россией закончился. Политические заключенные и военнопленные моряки приземлились в аэропорту Борисполь.