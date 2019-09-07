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Факти / Україна / Суспільство

Прем’єр і глава МЗС привітали українців з поверненням

Олексій Гончарук та Вадим Пристайко привітали українських військовополонених та політичних в’язнів з поверненням додому.

Прем’єр і глава МЗС привітали українців з поверненням

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко зазначив, що робота з повернення громадян України додому надзвичайно складна, але результат того вартий.

– Сьогодні гарний день. Сенцов, Сущенко, Балух, Кольченко, Гриб, моряки і інші наші нарешті з нами! Але не всі. Продовжуємо роботу, як це не складно. Результат того вартий — повернуті друзі, — написав Пристайко.

Також щодо звільнення у Twitter висловився прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

– Вдома! З поверненням, хлопці! Без зайвих слів, — написав він.

Читайте: Обмін ув’язненими між Росією і Україною (ОНЛАЙН)

Президент запевняє, що перший етап виконано.

Нагадаємо, обмін полоненими між Україною та Росією закінчився. Політичні в’язні та військовополонені моряки приземлилися в аеропорту Бориспіль.

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