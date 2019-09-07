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Факты / Украина / Политика

Дома! Пленные встретились со своими родственниками (СПИСОК)

Обмен пленными между Украиной и Россией закончился. Политические заключенные и военнопленные моряки приземлились в аэропорту Борисполь.

Дома! Пленные встретились со своими родственниками (СПИСОК)

Владимир Зеленский встретил в аэропорту Борисполь украинских пленных моряков и политзаключенных.

Родные наконец встречают объятиями украинских героев.

Всех освобожденных украинцев повезут на медицинское обследование в Феофанию, там они могут пробыть несколько дней.

Кто вернулся домой

Политзаключенные:

  • Олег Сенцов
  • Александр Кольченко
  • Павел Гриб
  • Николай Карпюк
  • Станислав Клых
  • Владимир Балух
  • Артур Панов
  • Евгений Панов
  • Эдем Бекиров
  • Роман Сущенко
  • Алексий Сизонович

ЧитайтеОбмен заключенными между Россией и Украиной (ОНЛАЙН)

Военнопленные моряки:

  • Роман Мокряк, капитан-лейтенант, командир катера Бердянск;
  • Юрий Будзило, мичман буксира Яны Капу;
  • Сергей Попов, капитан-лейтенант, член экипажа катера Никополь;
  • Андрей Артеменко, старший матрос катера Бердянск;
  • Андрей Эйдер, матрос катера Бердянск;
  • Богдан Небылица, старший лейтенант, командир катера Никополь;
  • Денис Гриценко, капитан 2-го ранга, член экипажа катера Бердянск;
  • Олег Мельничук, командир буксира Яны Капу;
  • Василий Сорока, представитель СБУ, член экипажа катера Бердянск;
  • Сергей Цибизов, матрос катера Никополь;
  • Владимир Терещенко, старший матрос буксира Яны Капу;
  • Юрий Безъязычный, старший матрос катера Бердянск;
  • Владимир Варимез, старший матрос буксира Яны Капу;
  • Виктор Беспальченко, старший матрос буксира Яны Капу;
  • Андрей Опрыско, старший матрос катера Никополь;
  •  Вячеслав Зинченко, старший матрос катера Никополь;
  • Владислав Костышин, старший лейтенант катера Никополь;
  • Андрей Драч, представитель СБУ, катер Никополь;
  • Богдан Головаш, старший матрос катера Бердянск;
  • Евгений Семидоцкий, матрос буксира Яны Капу;
  • Михаил Власюк, старший матрос буксира Яны Капу;
  • Владимир Лесной, капитан 3-го ранга буксира Яны Капу;
  • Андрей Шевченко, мичман буксира Яны Капу;
  • Сергей Чулиба, старшина 2-й статьи буксира Яны Капу.

Напомним, Олег Сенцов прибыл в аэропорт Борисполь в рамках обмена заключенными между Украиной и Россией.

Источник: Офис Президента

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