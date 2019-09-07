Обмен пленными между Украиной и Россией закончился. Политические заключенные и военнопленные моряки приземлились в аэропорту Борисполь.

Владимир Зеленский встретил в аэропорту Борисполь украинских пленных моряков и политзаключенных.

Родные наконец встречают объятиями украинских героев.

Всех освобожденных украинцев повезут на медицинское обследование в Феофанию, там они могут пробыть несколько дней.

Кто вернулся домой

Политзаключенные:

Олег Сенцов

Александр Кольченко

Павел Гриб

Николай Карпюк

Станислав Клых

Владимир Балух

Артур Панов

Евгений Панов

Эдем Бекиров

Роман Сущенко

Алексий Сизонович

Читайте: Обмен заключенными между Россией и Украиной (ОНЛАЙН)

Военнопленные моряки:

Роман Мокряк, капитан-лейтенант, командир катера Бердянск;

Юрий Будзило, мичман буксира Яны Капу;

Сергей Попов, капитан-лейтенант, член экипажа катера Никополь;

Андрей Артеменко, старший матрос катера Бердянск;

Андрей Эйдер, матрос катера Бердянск;

Богдан Небылица, старший лейтенант, командир катера Никополь;

Денис Гриценко, капитан 2-го ранга, член экипажа катера Бердянск;

Олег Мельничук, командир буксира Яны Капу;

Василий Сорока, представитель СБУ, член экипажа катера Бердянск;

Сергей Цибизов, матрос катера Никополь;

Владимир Терещенко, старший матрос буксира Яны Капу;

Юрий Безъязычный, старший матрос катера Бердянск;

Владимир Варимез, старший матрос буксира Яны Капу;

Виктор Беспальченко, старший матрос буксира Яны Капу;

Андрей Опрыско, старший матрос катера Никополь;

Вячеслав Зинченко, старший матрос катера Никополь;

Владислав Костышин, старший лейтенант катера Никополь;

Андрей Драч, представитель СБУ, катер Никополь;

Богдан Головаш, старший матрос катера Бердянск;

Евгений Семидоцкий, матрос буксира Яны Капу;

Михаил Власюк, старший матрос буксира Яны Капу;

Владимир Лесной, капитан 3-го ранга буксира Яны Капу;

Андрей Шевченко, мичман буксира Яны Капу;

Сергей Чулиба, старшина 2-й статьи буксира Яны Капу.

Напомним, Олег Сенцов прибыл в аэропорт Борисполь в рамках обмена заключенными между Украиной и Россией.