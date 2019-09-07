Обмен пленными между Украиной и Россией закончился. Политические заключенные и военнопленные моряки приземлились в аэропорту Борисполь.
Владимир Зеленский встретил в аэропорту Борисполь украинских пленных моряков и политзаключенных.
Родные наконец встречают объятиями украинских героев.
Всех освобожденных украинцев повезут на медицинское обследование в Феофанию, там они могут пробыть несколько дней.
Кто вернулся домой
Политзаключенные:
- Олег Сенцов
- Александр Кольченко
- Павел Гриб
- Николай Карпюк
- Станислав Клых
- Владимир Балух
- Артур Панов
- Евгений Панов
- Эдем Бекиров
- Роман Сущенко
- Алексий Сизонович
Читайте: Обмен заключенными между Россией и Украиной (ОНЛАЙН)
Военнопленные моряки:
- Роман Мокряк, капитан-лейтенант, командир катера Бердянск;
- Юрий Будзило, мичман буксира Яны Капу;
- Сергей Попов, капитан-лейтенант, член экипажа катера Никополь;
- Андрей Артеменко, старший матрос катера Бердянск;
- Андрей Эйдер, матрос катера Бердянск;
- Богдан Небылица, старший лейтенант, командир катера Никополь;
- Денис Гриценко, капитан 2-го ранга, член экипажа катера Бердянск;
- Олег Мельничук, командир буксира Яны Капу;
- Василий Сорока, представитель СБУ, член экипажа катера Бердянск;
- Сергей Цибизов, матрос катера Никополь;
- Владимир Терещенко, старший матрос буксира Яны Капу;
- Юрий Безъязычный, старший матрос катера Бердянск;
- Владимир Варимез, старший матрос буксира Яны Капу;
- Виктор Беспальченко, старший матрос буксира Яны Капу;
- Андрей Опрыско, старший матрос катера Никополь;
- Вячеслав Зинченко, старший матрос катера Никополь;
- Владислав Костышин, старший лейтенант катера Никополь;
- Андрей Драч, представитель СБУ, катер Никополь;
- Богдан Головаш, старший матрос катера Бердянск;
- Евгений Семидоцкий, матрос буксира Яны Капу;
- Михаил Власюк, старший матрос буксира Яны Капу;
- Владимир Лесной, капитан 3-го ранга буксира Яны Капу;
- Андрей Шевченко, мичман буксира Яны Капу;
- Сергей Чулиба, старшина 2-й статьи буксира Яны Капу.
Напомним, Олег Сенцов прибыл в аэропорт Борисполь в рамках обмена заключенными между Украиной и Россией.