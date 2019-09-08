Сейчас украинцам, которых передали при обмене заключенными, нужен покой, чтобы отойти от пережитого.

Освобожденным из российского плена украинцам нужно физическое лечение, но речь не идет об интенсивной терапии.

Кроме того, им нужно психологически отойти от пережитого, а этому будет способствовать покой.

Освобожденные украинцы проходят обследование в больнице Феофания и будут лечиться там, если возникнет необходимость.

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– Очень понравился один пациент. Он очень благодарен, что теперь уже в Украине и за помощь, которую ему предоставили. Все пациенты без исключения, даже те, которые сейчас не хотят проходить, а хотят побыть с родственниками, – рассказал заместитель главного врача Андрей Строкань.

По его словам, тех, кто решил побыть с родственниками, должны обследовать в понедельник.

К слову, в НАТО считают, что обмен заключенными между Украиной и РФ является шагом в правильном направлении.

Источник: 5 канал