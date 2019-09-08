Наразі українцям, яких передали під час обміну ув’язненими, потрібен спокій, щоб відійти від пережитого.

Звільненим з російського полону українцям потрібне фізичне лікування, але наразі не йдеться про інтенсивну терапію.

Крім того, їм потрібно психологічно відійти від пережитого, а цьому сприятиме спокій.

Звільнені українці проходять обстеження у лікарні Феофанія і лікуватимуться там, якщо виникне необхідність.

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– Дуже сподобався один пацієнт. Він дуже вдячний, що тепер вже в Україні і за допомогу, яку йому надали. Всі пацієнти без винятку, навіть ті, які зараз не хочуть проходити, а хочуть побути з родичами, – розповів заступник головного лікаря Андрій Строкань.

За його словами, тих, хто вирішив побути з родичами, мають обстежити у понеділок.

До слова, в НАТО вважають, що обмін ув’язненими між Україною і РФ є кроком у правильному напрямку.

Джерело: 5 канал