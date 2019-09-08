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Факты / Украина

Из развлечений было только радио – Гриб о жизни в СИЗО перед обменом

Освобожденный украинский политзаключенный Павел Гриб рассказал о том, что происходило перед обменом заключенными.

Павло Гриб

Узник Кремля Павел Гриб рассказал, что 16 августа его привезли в московское СИЗО вместо этапа в колонию, где ему предложили писать прошение о помиловании. Он отказался это делать.

– Закинули в “хату”, переодеться не дали, мыла не дали. Камера была на одного. Украинца к украинцу не поселят, – рассказал Гриб.

По его словам, из развлечений у него было только радио, а на следующий день дали книжку почитать. Поскольку Грибу было нечего делать, он начал рисовать.

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Политзаключенный добавил, что в Лефортово давали нормальный хлеб, а не такой, который можно было подбросить к потолку и он там прилипал.

Через три недели его разбудили ночью и сказали собирать вещи. Впоследствии Гриба повели в автобус, где находились другие украинские политзаключенные и он отправился в аэропорт.

К слову, в НАТО отреагировали на обмен заключенными между Украиной и Россией.

Источник: УНИАН

Фото: УНИАН

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