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Факты / Украина

Шаг в правильном направлении – НАТО об обмене заключенными

В НАТО поприветствовали завершение обмена заключенными между Украиной и Россией.

Шаг в правильном направлении – НАТО об обмене заключенными

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что возвращение украинских моряков и политзаключенных Кремля домой является шагом в правильном направлении.

– Мы приветствуем тот факт, что украинские моряки, захваченные Россией в ноябре прошлого года, наконец вернулись домой, а также режиссер Олег Сенцов. Это шаг в правильном направлении, – сказала Лунгеску.

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Она добавила, что РФ должна освободить всех заключенных, поскольку это является одним из ее обязательств в Минских договоренностях.

К слову, Факты ICTV собрали реакцию мира на обмен заключенными между Украиной и Россией.

Источник: НАТО

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