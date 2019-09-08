В НАТО поприветствовали завершение обмена заключенными между Украиной и Россией.
Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что возвращение украинских моряков и политзаключенных Кремля домой является шагом в правильном направлении.
– Мы приветствуем тот факт, что украинские моряки, захваченные Россией в ноябре прошлого года, наконец вернулись домой, а также режиссер Олег Сенцов. Это шаг в правильном направлении, – сказала Лунгеску.
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Она добавила, что РФ должна освободить всех заключенных, поскольку это является одним из ее обязательств в Минских договоренностях.
К слову, Факты ICTV собрали реакцию мира на обмен заключенными между Украиной и Россией.
Источник: НАТО
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