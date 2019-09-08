Освобожденный политзаключенный Александр Кольченко отказался писать прошение о помиловании для того, чтобы его освободили.

Александр Кольченко рассказал, что до обмена его привели в кабинет, где предложили написать прошение о помиловании.

В нем говорилось о том, что украинский политзаключенный признает свою вину. Прочитав пример прошения о помиловании, Кольченко отказался его писать.

После этого сотрудник СИЗО спросил украинского политзаключенного, хочет ли он вернуться на родину. Кольченко ответил, что ему безразлично.

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Тогда мужчина сказал, что политзаключенный и так уже написал прошение о помиловании и вышел.

К слову, глава СБУ Иван Баканов заявил, что обмен заключенными мог сорваться из-за отсутствия Владимира Цемах в списке.