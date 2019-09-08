Звільнений український політв’язень Павло Гриб розповів про те, що відбувалося перед обміном ув’язненими.

В’язень Кремля Павло Гриб розповів, що 16 серпня його привезли в московське СІЗО замість етапу у колонію, де йому запропонували писати прохання про помилування. Він відмовився це робити.

– Закинули в “хату”, переодягнутися не дали, мила не дали. Камера була на одного. Українця до українця не поселять, – розповів Гриб.

За його словами, із розваг у нього було тільки радіо, а наступного дня дали книжку почитати. Оскільки Грибу не було чого робити, він почав малювати.

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Політв’язень додав, що у Лефортово давали нормальний хліб, а не такий, що можна було підкинути до стелі і він там прилипав.

Через три тижні його розбудили вночі і сказали збирати речі. Згодом Гриба повели до автобуса, де знаходилися інші українські політв’язні і він вирушив в аеропорт.

До слова, у НАТО відреагували на обмін ув’язненими між Україною і Росією.