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Факти / Україна

Кольченко: Я не підписав прохання про помилування

Звільнений політв’язень Олександр Кольченко відмовився писати прохання про помилування для того, аби його звільнили.

Олександр Кольченко

Олександр Кольченко розповів, що до обміну його привели в кабінет, де запропонували написати прохання про помилування.

У ньому йшлося про те, що український політв’язень визнає свою вину. Прочитавши приклад прохання про помилування, Кольченко відмовився його писати.

Після цього співробітник СІЗО запитав українського політв’язня, чи хоче він повернутися на батьківщину. Кольченко відповів, що йому байдуже.

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Тоді чоловік сказав, що політв’язень і так вже написав прохання про помилування і вийшов.

До слова, голова СБУ Іван Баканов заявив, що обмін ув’язненими міг зірватися через відсутність Володимира Цемаха у списку.

Джерело: Громадське

Фото: УНІАН

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