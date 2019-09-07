Обмен заключенными между Украиной и Россией: истории освобожденных узников Кремля

Обмен пленными между Украиной и Россией завершился.

С 35 пленных, наверное, украинский кинорежиссер Олег Сенцов, стал самым известным пленником Кремля. С требованием освободить всех политических заключенных, он начал безумное голодание – 145 дней. Люди теряли веру в то, что Сенцов выдержит такой длительный голод. Из-за угрозы принудительного кормления он прекратил протест.

Олега Сенцова задержали в Крыму вместе с активистом Александром Кольченко 10 мая 2014. Обвинили в подготовке терактов. Украинцы категорически отвергли все обвинения. Впрочем, российский суд дал Кольченку 10 лет, а Сенцову – 20 лет колонии строгого режима.

Сейчас ребята не многословны. Но все же поделились планами. Александр Кольченко сначала хочет отдохнуть и побыть с семьей. Снова стать студентом, ведь Таврический национальный университет в Крыму он так и не закончил. И оба продолжат борьбу.

Журналиста Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016-го в Москве. Он – собственный корреспондент Укринформа во Франции. В Россию прилетел навестить родственников. Но оказался за решеткой. Кремль обвинил его в шпионаже. В июне 2018 Московский городской суд приговорил украинца до 12 лет колонии строгого режима. Сущенко вину не признал.

Николая Карпюка и Станислава Клыха осудили в России 2016. На 22,5 и 20 лет соответственно. Их обвинили в убийствах российских граждан в Чечне в 90-е. В суде оба заявили, свидетельства из них выбивали пытками, электрическим током, угрожали расправой над семьей, но даже такой ужас не заставил взять на себя вину.

Клых отбывал срок в Челябинской области, теперь его ждет серьезное лечение уже в Украине. Карпюка держали в колонии во Владимирской области.

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Настрадался в камерах и самый молодой кремлевский пленник Павел Гриб. Сейчас он даже не хочет говорить о здоровье, но видно, что ему плохо. Он провел два года за решеткой. В прошлом году был в критическом состоянии. Павел практически ослеп, у него цирроз печени и проблемы со свертываемостью крови. Парню ухудшалось во время судебных заседаний, однако судилище не останавливали.

24 украинских моряка попали в плен 25 ноября 2018 года у берегов аннексированного Крыма. Российские пограничники обстреляли и захватили еще и три корабля Военно-морских сил Украины. Трое наших моряков были ранены. Российский суд постоянно продлевал им аресты. В мае этого года суд ООН обязал Россию освободить украинских моряков. Традиционно, Москва игнорировала международный призыв. Уже дома в Украине ребят наградили военными орденами, званиями и офицерскими кортиками.

Также Факты ICTV писали, что Алексей Гончарук и Вадим Пристайко поздравили украинских военнопленных и политических заключенных с возвращением домой.

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