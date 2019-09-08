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Факти / Україна

Крок у правильному напрямку – НАТО про обмін ув’язненими

В НАТО привітали завершення обміну ув’язненими між Україною і Росією.

Крок у правильному напрямку – НАТО про обмін ув’язненими

Офіційний представник НАТО Оана Лунгеску заявила, що повернення українських моряків та політв’язнів Кремля додому є кроком у правильному напрямку.

– Ми вітаємо той факт, що українські моряки, захоплені Росією в листопаді минулого року, нарешті повернулися додому, а також режисер Олег Сенцов. Це крок у правильному напрямку, – сказала Лунгеску.

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Вона додала, що РФ має звільнити усіх ув’язнених, оскільки це є одним із її зобов’язань у Мінських домовленостях.

До слова, Факти ICTV зібрали реакцію світу на обмін ув’язненими між Україною і Росією.

Джерело: НАТО

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