В НАТО привітали завершення обміну ув’язненими між Україною і Росією.
Офіційний представник НАТО Оана Лунгеску заявила, що повернення українських моряків та політв’язнів Кремля додому є кроком у правильному напрямку.
– Ми вітаємо той факт, що українські моряки, захоплені Росією в листопаді минулого року, нарешті повернулися додому, а також режисер Олег Сенцов. Це крок у правильному напрямку, – сказала Лунгеску.
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Вона додала, що РФ має звільнити усіх ув’язнених, оскільки це є одним із її зобов’язань у Мінських домовленостях.
До слова, Факти ICTV зібрали реакцію світу на обмін ув’язненими між Україною і Росією.
Джерело: НАТО
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