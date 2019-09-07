Как мировые лидеры отреагировали на обмен заключенными между Украиной и Россией – в материале Фактов ICTV.

Канцлер Германии Ангела Меркель приветствовала обмен заключенными между Россией и Украиной.

Об это рассказал заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

– Обмен заключенными между Россией и Украиной – знак, который дает надежду, – приводит он слова Меркель в Twitter.

Послы стран G7 приветствуют освобождение 35 украинских заключенных, а также поздравляют украинскую власть с достигнувшим результатом.

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– Послы стран G7 приветствуют освобождение 35 удерживаемых украинцев и вместе с украинским народом радуются их возвращению домой. Мы приветствуем украинскую власть с этим свершением. Мы помним о других заключенных и надеемся на их скорейшее освобождение, – говорится в обращении стран Большой семерки.

Также МИД Франции поприветствовал взаимное освобождение россиян и украинцев.

Напомним, обмен пленными между Украиной и Россией закончился. Политические заключенные и вийськовоплонени моряки приземлились в аэропорту Борисполь.