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Факты / Украина

Сенцову и Кольченко дали временное жилье, вопрос о постоянном – решается – Денисова

Освобожденным политзаключенным Олегу Сенцову и Александру Кольченко предоставили временное жилье.

Олег Сенцов в Украине

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Олегу Сенцову и Александру Кольченко предоставили временное жилье.

По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу решить вопрос о выделении постоянного жилья.

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– Вопрос постоянного жилья – мы будем решать, президент уже поставил соответствующее задание, ведь, безусловно, им возвращаться туда (в Крым – Ред.) нельзя. Ведь у них есть семьи. Например, у Сенцова есть мама, дети, которые тоже хотят быть со своим отцом. Вчера мы этот вопрос обсудили с Олегом, будем его решать, – сказала она.

Напомним, 7 сентября прошел обмен заключенными между Украиной и РФ.

Источник: ВВС Украина

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