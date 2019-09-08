Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Олегу Сенцову и Александру Кольченко предоставили временное жилье.

По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу решить вопрос о выделении постоянного жилья.

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– Вопрос постоянного жилья – мы будем решать, президент уже поставил соответствующее задание, ведь, безусловно, им возвращаться туда (в Крым – Ред.) нельзя. Ведь у них есть семьи. Например, у Сенцова есть мама, дети, которые тоже хотят быть со своим отцом. Вчера мы этот вопрос обсудили с Олегом, будем его решать, – сказала она.