Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що Олегу Сенцову і Олександр Кольченко надали тимчасове житло.

За її словами, президент України Володимир Зеленський поставив завдання вирішити питання про виділення постійного житла.

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– Питання постійного житла – ми будемо вирішувати, президент вже поставив відповідне завдання, адже, безумовно, їм повертатися туди (в Крим – Ред.) не можна. Адже у них є сім’ї. Наприклад, у Сенцова є мама, діти, які теж хочуть бути зі своїм батьком. Вчора ми це питання обговорили з Олегом, будемо його вирішувати, – сказала вона.