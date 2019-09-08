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Факти / Україна

Сенцову і Кольченку дали тимчасове житло, питання про постійне – вирішується – Денісова

Звільненим політв’язням Олегу Сенцову та Олександру Кольченку надали тимчасове житло.

Олег Сенцов в Украине

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що Олегу Сенцову і Олександр Кольченко надали тимчасове житло.

За її словами, президент України Володимир Зеленський поставив завдання вирішити питання про виділення постійного житла.

Дивіться: Обмін ув’язненими між Україною та Росією: історії звільнених бранців Кремля

– Питання постійного житла – ми будемо вирішувати, президент вже поставив відповідне завдання, адже, безумовно, їм повертатися туди (в Крим – Ред.) не можна. Адже у них є сім’ї. Наприклад, у Сенцова є мама, діти, які теж хочуть бути зі своїм батьком. Вчора ми це питання обговорили з Олегом, будемо його вирішувати, – сказала вона.

Нагадаємо, 7 вересня пройшов обмін ув’язненими між Україною та РФ.

Джерело: ВВС Україна

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