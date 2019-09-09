Заместителями министра социальной политики Юлии Соколовской стали Сергей Нижинский и Олег Коваль.

Заместитель главы Минсоцполитики Олег Коваль будет отвечать за регионы и прозрачные процедуры при взаимодействии человека и государства. Он будет заниматься тем, чтобы социальный сервис был открытым, доступным и понятным.

К полномочиям еще одного заместителя Сергея Нижинского относится направление международной деятельности и евроинтеграции, а также антикоррупционная деятельность и противодействие торговле людьми.

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К слову, Сергей Нижинский ранее работал в Государственной миграционной службе, Государственной службе по вопросам АРК и Севастополя, Министерстве аграрной политики, Секретариате Кабмина.

Олег Коваль с 2016 года работал помощником министра Кабмина, а также в Секретариате Кабмина.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, что известно о министре соцполитики Юлии Соколовской.

Фото: Юлия Соколовская