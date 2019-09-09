Заступниками міністра соціальної політики Юлії Соколовської стали Сергій Ніжинський і Олег Коваль.

Заступник голови Мінсоцполітики Олег Коваль відповідатиме за регіони та прозорі процедури під час взаємодії людини та держави. Він опікуватиметься тим, щоб соціальний сервіс був відкритим, доступним та зрозумілим.

До повноважень ще одного заступника Сергія Ніжинського належить напрямок міжнародної діяльності та євроінтеграції, а також антикорупційна діяльність та протидія торгівлі людьми.

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До слова, Сергій Ніжинський раніше працював у Державній міграційній службі, Державній службі з питань АРК та міста Севастополь, Міністерстві аграрної політики, Секретаріаті Кабміну.

Олег Коваль з 2016 року працював помічником міністра Кабміну, а також у Секретаріаті Кабміну.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що відомо про міністра соцполітики Юлію Соколовську.

Фото: Юлія Соколовська