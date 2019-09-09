Прокуратура Крыма будет вызывать для дачи показаний освобожденных из плена украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко по делу об их похищении весной 2014 года в оккупированном Крыму.

Пресс-секретарь прокуратуры Крыма Екатерина Диденко сообщила, что по делу о похищении Сенцову и Кольченко должны предоставить статус пострадавших, поэтому в ближайшее время их вызовут для дачи показаний.

По ее словам, процессуальные действия проводить после того, как освобожденных завершат осматривать врачи.

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В деле о похищении российскими оккупационными властями фигурантов дела Сенцова уже давали показания освобожденный в 2016 году Геннадий Афанасьев и активист, которому удалось сбежать с полуострова несмотря на розыск ФСБ, Никита Боркин.

Напомним, освобожденным политзаключенным Олегу Сенцову и Александру Кольченко предоставили временное жилье.

Источник: Громадское радио