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Факты / Украина / Политика

Крымская прокуратура вызовет для дачи показаний Сенцова и Кольченко

Прокуратура Крыма будет вызывать для дачи показаний освобожденных из плена украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко по делу об их похищении весной 2014 года в оккупированном Крыму.

Крымская прокуратура вызовет для дачи показаний Сенцова и Кольченко

Пресс-секретарь прокуратуры Крыма Екатерина Диденко сообщила, что по делу о похищении Сенцову и Кольченко должны предоставить статус пострадавших, поэтому в ближайшее время их вызовут для дачи показаний.

По ее словам, процессуальные действия проводить после того, как освобожденных завершат осматривать врачи.

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В деле о похищении российскими оккупационными властями фигурантов дела Сенцова уже давали показания освобожденный в 2016 году Геннадий Афанасьев и активист, которому удалось сбежать с полуострова несмотря на розыск ФСБ, Никита Боркин.

Напомним, освобожденным политзаключенным Олегу Сенцову и Александру Кольченко предоставили временное жилье.

Источник: Громадское радио

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