Прокуратура Криму викликатиме для свідчень звільнених з полону українців Олега Сенцова і Олександра Кольченка у справі про їхнє викрадення весною 2014 року в окупованому Криму.

Речниця прокуратури Криму Катерина Діденко повідомила, що у справі про викрадення Сенцову і Кольченку мають надати статус потерпілих, тому найближчим часом їх викличуть для надання свідчень.

За її словами, процесуальні дії проводитимуть після того, як їх завершать оглядати лікарі.

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У справі про викрадення російською окупаційною владою фігурантів справи Сенцова вже давали свідчення звільнений у 2016 році Геннадій Афанасьєв і активіст, якому вдалося втекти з півострова попри розшук ФСБ, Микита Боркін.

Нагадаємо, звільненим політв’язням Олегу Сенцову та Олександру Кольченку надали тимчасове житло.

Джерело: Громадське радіо