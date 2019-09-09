Російська влада заборонили журналісту агентства Укрінформ Роману Сущенко в’їжджати на територію Росії протягом 20 років.

Журналісту Укрінформу Роману Сущенку, звільненому в результаті обміну 7 вересня, на 20 років заборонили в’їжджати на територію Росії.

– Сущенка помилували і на 20 років заборонили в’їзд на територію РФ, – сказав адвокат політв’язня Марк Фейгін.

Журналісту повідомили про це в СІЗО Лефортово перед тим, як він разом з іншими українцями став учасником обміну ув’язненими між Україною та Росією.

– Рішення ухвалили в рамках закону про виїзд і в’їзд в Росію та “на підставі тих звинувачень, за якими він був засуджений”, – уточнив Фейгін.

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Романа Сущенка затримали у Росії в 2016 році за звинуваченням у шпигунстві на користь України, в 2018 році його засудили на 12 років колонії суворого режиму. Сущенко всі звинувачення заперечував.

Нагадаємо, звільненим політв’язням Олегу Сенцову та Олександру Кольченку надали тимчасове житло.