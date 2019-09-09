В 2022 году средняя зарплата в Киеве достигнет суммы в 23,6 тыс. грн.

Власти Киева закончили подготовку экономического прогноза на ближайшие три года.

По их данным, средняя зарплата в Киеве достигнет суммы в 23,6 тыс. грн.

Бюджету столицы в 2022 году прогнозируют рост до 71 млрд грн против 58 млрд грн. в 2019 году.

В КГГА отметили, в следующие три года зарплаты киевлян будут расти опережающими инфляцию темпами. Среднестатистический житель столицы в 2020 году будет получать до 18,8 тыс. грн, а в 2022 году 23,6 тыс. грн.

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Рост связан не только с наращиванием внутреннего регионального продукта, и но и с дальнейшим увеличением количества банков, международных организаций, органов центральной власти и IT-сегмента.

Также уровень зарплат будет достигаться за счет развития частного бизнеса. За три года количество предпринимателей на 10 тыс. населения должно вырасти с прошлогодних 298 человек до 318 человек.

Напомним, среднемесячная заработная плата в Киеве за год выросла на 18% и составляет 15 183 грн.

Источник: UBR