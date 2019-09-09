У 2022 році середня зарплата в Києві досягне суми в 23,6 тис. грн.

Влада Києва закінчила підготовку економічного прогнозу на найближчі три роки. За їхніми даними, середня зарплата в Києві досягне суми в 23,6 тис. грн.

Бюджету столиці в 2022 році прогнозують зростання до 71 млрд грн проти 58 млрд грн у 2019 році.

У КМДА зазначили, у наступні три роки зарплати киян зростатимуть випереджаючими інфляцію. Середньостатистичний мешканець столиці у 2020 році отримуватиме до 18,8 тис. грн, а у 2022 році 23,6 тис. грн.

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Зростання пов’язане не тільки з нарощуванням внутрішнього регіонального продукту, але і з подальшим збільшенням кількості банків, міжнародних організацій, органів центральної влади та IT-сегменту.

Також рівень зарплат досягатиметься за рахунок розвитку приватного бізнесу. За три роки кількість підприємців на 10 тис. населення має зрости з торішніх 298 осіб до 318 осіб.

Нагадаємо, середньомісячна заробітна плата в Києві за рік зросла на 18% і становить 15 183 грн.

Джерело: UBR