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Факти / Україна

Це був перший крок. У Зеленського оцінили можливість проведення ще одного обміну полоненими

Помічник президента Андрій Єрмак повідомив, що команда президента працює над тим, щоб провести ще один обмін полоненими до кінця року.

Обмін полоненими

Президент Володимир Зеленський поставив чітке завдання щодо нового обміну полоненими між Україною та РФ.

Президент поставив чітке завдання всім, щоб все це відбувалось дуже швидко. І може навіть зі ще швидшою динамікою, – сказав помічник президента Андрій Єрмак.

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Андрій Єрмак також додав, що обмін полоненими був лише першим кроком.

Ви знаєте, що після обміну була ще одна телефонна розмова між президентами, в якій було зафіксовано, що це перший крок, за яким будуть слідувати наступні звільнення. Робота йде і в Мінську, і на рівні держав. Тому я сподіваюсь, що це тільки перший крок, і ми не будемо зупинятись ні на день, – зауважив він.

Нагадаємо, 7 вересня Україна та Росія провели обмін ув’язненими. Додому повернулися 24 українських військовополонених моряки та ще 11 політв’язнів.

Джерело: Українська правда

Фото: Офіс Президента

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