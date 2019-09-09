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Факты / Украина

Укрзализныця хочет убрать из поездов легендарный атрибут

Укрзализныця планирует убрать из поездов стеклянные стаканы в металлических подстаканниках и заменить их на стеклянные или бумажные стаканчики.

укрзализныця

Голова Укрзализныци Евгений Кравцов сказал, что руководство предприятия рассматривает замену легендарных металлических подстаканников на бумажные стаканы.

Об этом он написал в соцсети и попросил подписчиков высказать свое мнение. К посту он прикрепил фото макета стаканчика с изображением киевского вокзала.

– Вместо традиционных подстаканников обсуждаем такой вариант. Что скажете? – спросил он.

Подписчики высказались достаточно негативно в отношении инициативы.

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Они отметили, что такая замена увеличит количество отходов от бумажных стаканчиков, а если они будут еще и с пластиковой крышечкой, как на рисунке, тогда это будет вредить экологии.

Также они остались недовольны дизайном самих стаканчиков.

Кравцов отметил, что пластика на стаканчиках не будет. Их будут делать или бумажными, или стеклянными.

Напомним, Укрзализныця планирует обустроить вокзалы розетками с USB-портами.

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