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Факти / Україна

Укрзалізниця хоче прибрати з поїздів легендарний атрибут

Укрзалізниця планує прибрати з поїздів скляні стакани в металевих підсклянниках і замінити їх на скляні або паперові стаканчики.

укрзализныця

Голова Укрзалізниці Євген Кравцов сказав, що керівництво підприємства розглядає заміну легендарних металевих підстаканників на паперові стакани.

Про це він написав у соцмережі і попросив підписників висловити свою думку. До посту він прикріпив фото макета стаканчика із зображенням київського вокзалу.

– Замість традиційних підстаканників обговорюємо такий варіант. Що скажете? – запитав він.

Підписники висловилися досить негативно щодо ініціативи.

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Вони відзначили, що така заміна збільшить кількість відходів від паперових стаканів, а якщо вони ще й з пластиковою кришечкою, як на малюнку, тоді це буде шкодити екології.

Також вони залишилися незадоволені дизайном самих стаканчиків.

Кравцов зазначив, що пластика на стаканчиках не буде. Їх робитимуть або паперовими, або скляними.

Нагадаємо, Укрзалізниця планує облаштувати вокзали розетками з USB-портами.

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