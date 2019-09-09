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Факты / Украина

Крайне тяжелых нет: врачи о состоянии здоровья освобожденных украинцев

Восемь освобожденных политзаключенных не имеют крайне тяжелых заболеваний и проходят психологическую реабилитацию.

обмін полонених

По словам главного врача клинической больницы Феофания Игоря Семенива, для освобожденных украинских политзаключенных сегодня очень важна психологическая реабилитация.

Их консультируют психиатры и психотерапевты.

Очевидно, им вспоминать о каждом дне пребывания в плену, в тюрьме очень сложно, трудно и больно, поэтому мы стараемся отвлечь их, – сказал Игорь Семенив.

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Касательно общего состояния здоровья украинцев, врач ответил, что оно разное, но крайне тяжелых нет.

Без сомнения, есть некоторые в хорошем или удовлетворительном состоянии, некоторые в не совсем удовлетворительном состоянии и нуждаются в более интенсивном лечении. Одно мы можем сказать: крайне тяжелых нет, есть те, кто нуждаются в реанимационных мероприятиях, лечении в отделениях интенсивной терапии, – добавил Семенив.

Ранее врачи сообщали, что освобожденные украинцы в интенсивной терапии не нуждаются.

Фото: Офис Президента

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