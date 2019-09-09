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Факти / Україна

Вкрай важких немає: лікарі про стан здоров’я звільнених українців

Восьмеро звільнених політв’язнів не мають вкрай важких захворювань і проходять психологічну реабілітацію.

обмін полонених

За словами головного лікаря клінічної лікарні Феофанія Ігоря Семеніва, для звільнених українських політв’язнів на сьогодні дуже важливою є психологічна реабілітація.

Їх консультують психіатри та психотерапевти.

Очевидно, їм згадувати про кожен день перебування в полоні, у в’язниці дуже складно, важко і боляче, тому ми стараємося відволікти їх, – сказав Ігор Семенів.

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Щодо загального стану здоров’я українців, лікар відповів, що він різний, але вкрай важких немає.

Без сумніву, є дехто в доброму чи задовільному стані, дехто у не зовсім задовільному стані і потребуває більш інтенсивного лікування. Одне ми можемо сказати: вкрай важких немає, є ті, хто потребують реанімаційних заходів, лікування у відділеннях інтенсивної терапії, – додав Семенів.

Раніше лікарі повідомляли, що звільнені українці інтенсивної терапії не потребують.

Фото: Офіс Президента

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