В Украине заработал Антикоррупционный суд. 38 судей уже начали рассматривать дела, у каждого свой отдельный кабинет. Гроза взяточников – скамья подсудимых, сделанная по европейским стандартам. В первый день работы в Антикорсуд приехал и лично президент Украины Владимир Зеленский.

Несмотря на то, как долго запускали Антикоррупционный суд, это похоже будет нелегко, эпопея длилась почти три года. Западные партнеры требовали от Украины принять закон о Антикорсуде, но депутаты нажимали на тормоза, как только проекты поступали в парламент. Сработал только ультиматум Запада: нет закона о антикорсуд, нет и очередного транша МВФ.

С шумом и пылью, но Рада в конце концов проголосовала за Антикоррупционный суд 315 голосами. Антикоррупционный суд только начинает работать, а руководитель САП уже подает в него первые уголовные производства, а НАБУ уже называет фамилии тех, кто первым попадет под каток Антикоррупционного суда.

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Эти дела расследуются уже не первый год, некоторые просто пылились. Служители Фемиды из обычных судов их ставили на рассмотрение или затягивали с вынесением решений.

Дело бывшего председателя государственной фискальной службы Романа Насирова как зеркало этой ситуации. Его обвиняют в нанесении государству ущерба на 2 млрд. грн.

За это время экс-фискал успел через суд восстановиться в должности и даже пришел на свое рабочее место, правда, в свое кресло сесть не смог.

Антикоррупционные судьи прошли жесткий отбор, их выбирали на специальном конкурсе в том числе и международные эксперты.

После вопроса о предложениях взяток судьи только улыбаются. Стимулировать к независимости судей должны солидные деньги, теперь же зарплата будет почти 80 тыс.

И украинская реальность может разбить все надежды на панацею от коррупции. В новый суд должны поступить тысячи производств. Законом до сих пор не согласована юрисдикция в суды какого уровня должны отправляться те или иные дела.

Антикоррупционный суд будет просто завален производствами с мелкими суммами взяток. На местах просто воспользуются случаем, чтобы избавиться от надоедливых коррупционных дел. На большое количество производств Антикоррупционный суд просто не рассчитан.

Систему борьбы с коррупцией теперь можно считать завершенной, но эксперты не советуют ожидать чуда. Ведь успех прежде всего будет зависеть от следователей и прокуроров, поскольку они сами часто становятся героями антикоррупционных дел.

Какой же украинский суд будет справедливым по громкому делу против бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, антикоррупционный или какой-то другой – пока неизвестно. Печерский райсуд столицы постановил принудительно доставить Гонтареву на допрос, этого добивается и Госбюро расследований. Говорят, что она уже дважды не пришла к следователям.

Гонтареву подозревают в нанесении ущерба обороноспособности из-за ослабления валютного контроля за деятельностью спецэкспортеров. Экс-руководительница НБУ сейчас живет в Великобритании. Эта неделя для нее вообще выдался неудачной, в Лондоне ее сбил автомобиль, а в Киеве подожгли авто ее невестки.

Эксперты говорят, что дело бывшей главы НБУ может превратиться в очередной мыльный пузырь. В то же время такие громкие расследования как раз и становятся тестом для всей правоохранительной системы, чтобы узнать, нацелена ли она на реальные приговоры, или только на имитацию деятельности.

Напомним, в первый день работы Антикоррупционный суд получил 14 ходатайств.