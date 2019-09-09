В Україні запрацював Антикорупційний суд. 38 суддів вже почали розглядати справи, у кожного свій окремий кабінет. Гроза хабарників – лава підсудних, зроблена за європейськими стандартами. В перший день роботи до Антикорсуду приїхав і особисто президент України Володимир Зеленський.

Зважаючи на те, як довго запускали Антикорупційний суд, це схоже буде нелегко, епопея тривала майже три роки. Західні партнери вимагали від України прийняти закон про Антикорсуд, але депутати натискали на гальма, щойно проекти надходили до парламенту. Спрацював лише ультиматум Заходу: немає закону про Антикорсуд, немає і чергового траншу МВФ.

З шумом і пилом, але Рада врешті-решт проголосувала за Антикорупційний суд 315 голосами. Антикорупційний суд тільки починає працювати, а керівник САП вже подає до нього перші кримінальні провадження, а НАБУ вже називає прізвища тих, хто першим потрапить під каток Антикорупційного суду.

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Ці справи розслідуються вже не перший рік, деякі просто припадали пилом. Служителі Феміди із звичайних судів їх не ставили на розгляд або затягували із винесенням рішень.

Справа колишнього голови державної фіскальної служби Романа Насірова наче дзеркало цієї ситуації. Його звинувачують у завданні державі збитків на 2 млрд. грн.

За цей час екс-фіскал встиг через суд поновитися на посаді і навіть прийшов на своє робоче місце, правда, в своє крісло сісти не зміг.

Антикорупційні судді пройшли жорсткий відбір, їх обирали на спеціальному конкурсі в тому числі й міжнародні експерти.

Після запитання про пропозиції хабарів судді тільки посміхаються. Стимулювати до незалежності суддів мають солідні гроші, тепер же зарплата буде майже 80 тис.

Та українська реальність може розбити всі надії на панацею від корупції. До нового суду мають надійти тисячі проваджень. Законом досі не узгоджено юрисдикцію до судів якого рівня мають відправлятися ті чи інші справи.

Антикорупційний суд буде просто завалений провадженнями з дрібними сумами хабарів. На місцях просто скористаються випадком, аби здихатися набридливих корупційних справ. На велику кількість проваджень Антикорупційний суд просто не розрахований.

Систему боротьби з корупцією тепер можна вважати завершеною, але експерти не радять очікувати дива. Адже успіх насамперед буде залежати від слідчих та прокурорів, оскільки вони самі часто стають героями антикорупційних справ.

Який же український суд буде справедливим у гучній справі проти колишньої голови Нацбанку Валерії Гонтарєвої, антикорупційний чи якийсь інший – поки невідомо. Печерський райсуд столиці постановив примусово доставити Гонтарєву на допит, цього домагається і Держбюро розслідувань. Кажуть, що вона вже двічі не прийшла до слідчих.

Гонтарєву підозрюють у завданні шкоди обороноздатності через послаблення валютного контролю за діяльністю спецекспортерів. Екс-очільниця НБУ зараз мешкає у Британії. Цей тиждень для неї взагалі видався невдалим, у Лондоні її збив автомобіль, а в Києві підпалили авто її невістки.

Експерти кажуть, що справа колишньої голови НБУ може перетворитися на чергову мильну бульбашку. Водночас такі гучні розслідування якраз і стають тестом для всієї правоохоронної системи, щоб дізнатись, чи вона націлена на реальні вироки, чи тільки на імітацію діяльності.

Нагадаємо, у перший день роботи Антикорупційний суд отримав 14 клопотань.