Освобожденный политзаключенный Николай Карпюк рассказал о пытках, которые применяли к украинским заключенным в изоляторах России.

Украинских политзаключенных в изоляторе временного содержания в России били током, привязывали к кровати и не давали спать.

Освобожденный украинец Николай Карпюк рассказал, что заключенным надевали целлофановый пакет на голову, который перематывали скотчем и вывозили.

Минут 10-15 мы едем, заводят в какое-то помещение, поднимают на четвертый этаж, клемма к пальцу правой ноги, клемма к пальцу правой руки или к другим частям тела, и начинает идти ток через тело. Различными периодами, рывками, в течение определенного времени. Неприятное такое чувство. И это то, что со мной делали, – говорит Карпюк.

Он сообщил, что ночью узникам не давали спать:

Только начинаешь закрывать глаза, они через каждые два часа меняются эти вот менты, и сразу Не спать! Не спать!

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Кроме того, Николай Карпюк рассказал о пытках над еще одним украиским пленником Станиславом Клыхом.

Его потом привозили, в клетку сажали, заводили в камеру, привязывали за спину браслетами к кровати, ставили на колени, и всю ночь не давали спать, кричали На колени!, Не вставать!, Не двигаться!

Освобожденный пленник также добавил, что, кроме пыток, тюремщики применяли психотропные вещества.

К слову, ранее врачи сообщили о состоянии здоровья освобожденных украинцев.

Источник: ATR