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Факти / Україна

Били струмом і не давали спати: Карпюк про тортури в ізоляторі РФ

Звільнений політв’язень Микола Карпюк розповів про тортури, які застосовували до українських в’язнів у ізоляторах Росії.

Микола Карпюк

Українських політв’язнів у ізоляторі тимчасового тримання в Росії били струмом, прив’язували до ліжка і не давали спати.

Звільнений українець Микола Карпюк розповів, що в’язням одягали целофановий пакет на голову, який перемотували скотчем і вивозили.

Хвилин 10-15 ми їдемо, заводять в якесь приміщення, піднімають на четвертий  поверх, клема до пальця правої ноги, клема до пальця правої руки або до інших частин тіла, і починає йти струм крізь тіло. Різними періодами, ривками, протягом певного часу. Неприємне таке почуття. І це те, що зі мною робили, – говорить Карпюк.

Він повідомив, що вночі в’язням не давали спати:

Тільки починаєш заплющувати очі, вони через кожні дві години змінюються ці ось менти, і відразу Не спати! Не спати!

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Крім того, Микола Карпюк  розповів про тортури над ще одним україським бранцем Станіславом Клихом.

Його потім привозили, в клітку садили, заводили в камеру, прив’язували за спину браслетами до ліжка, ставили на коліна, і всю ніч не давали спати, кричали На коліна!, Не вставати!, Не рухатися!

Звільнений полонений також додав, що крім тортур тюремники застосовували психотропні речовини.

До слова, раніше лікарі повідомили про стан здоров’я звільнених українців.

Джерело: ATR

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