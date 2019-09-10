Украинский режиссер Олег Сенцов, которого освободили в рамках обмена с РФ, рассказал, будет ли принимать участие в политической жизни страны.

Олег Сенцов еще не решил, будет ли идти в политику.

Об этом он сообщил на совместной с освобожденным общественным активистом Александром Кольченко пресс-конференции в Киеве.

– Никакие политики в течение пять лет не связывались, и я им очень за это благодарен. Что касается моей будущей политической жизни: для меня самого этот вопрос пока остается открытым. То есть я сам для себя пока не решил, – сообщил Сенцов.

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Режиссер заявил, что он не публичный человек, однако жизнь его вывела на этот путь и он чувствует “ответственность за это перед своим народом, перед своей страной, поэтому будет делать все, что в силах для страны”.