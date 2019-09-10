Український режисер Олег Сенцов, якого звільнили у рамках обміну з РФ, розповів чи братиме участь у політичному житті країни.

Олег Сенцов ще не вирішив, чи братиме участь у політиці.

Про це він повідомив на спільній зі звільненим громадським активістом Олександром Кольченком прес-конференції у Києві.

– Ніякі політики протягом 5 років не зв’язувалися, і я їм дуже за це вдячний. Що стосується мого майбутнього політичного життя: для мене самого це питання поки що залишається відкритим. Тобто, я сам для себе поки що не вирішив. Це питання ще відкрите, – повідомив Сенцов.

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Режисер заявив, що він не публічна людина, проте життя його вивело на такий шлях і він відчуває “відповідальність за це перед своїм народом, перед своєю країною, тому робитиму все, що мені під силу для моєї країни”.