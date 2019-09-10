Освобожденные политзаключенные – режиссер Олег Сенцов и крымский активист Александр Кольченко – рассказали, планируют ли они возвращаться в Крым.

Олег Сенцов на пресс-конференции заявил, что планирует снимать кино и жить в Киеве.

– По Крыму – возвращаться туда только на танках … Не надо воспринимать мои слова буквально. Я буду жить в Киеве. Моя дочь уже здесь, моя мама с сыном также приехали, – сказал он.

По его словам, мама пока останется, а сын с бывшей женой поедут в Крым.

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В то же время Александр Кольченко рассказал, что пока не строит никаких планов, потому что хочет отдохнуть и адаптироваться.

– Пока Путин у власти, в Крым возвращаться не собираюсь, – добавил бывший узник Кремля.

Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен заключенными. Домой вернулись 24 украинских военнопленных моряка еще 11 политзаключенных.