Первый кнопкодавом в новой Верховной Раде, которого зафиксировали на видео, стал мажоритарщик-самовыдвиженец Александр Ковалев.

Работа Верховной Рады IX созыва не обошлась без кнопкодавства.

Как зафиксировало общественное движение Честно, за своего коллегу проголосовал мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев. Судя по видео, голосование состоялось без присутствия другого внефракционного мажоритарщика из Донецкой области – Максима Ефимова.

Ковалев сначала опровергал факт кнопкодавства, однако после просмотра видео, фактически, признал нарушение.

Читайте: Голосование по отпечаткам пальцев: Разумков сказал, как предовратить кнопкодавство в Раде

– Если взять систему взвешивания грехов, которые нарушены за какие-то периоды, то пусть это будет самый маленький грех, потому что уже нарушено больше… Если бороться за Конституцию, то давайте с большего бороться, а кнопка….

Напомним, первый заместитель головы Верховной Раду Руслан Стефанчук заявил, что новая система голосования в парламенте может заработать после зимних каникул депутатов.

Источник: Чесно