Перший кнопкодавом у новій Верховній Раді, якого зафіксували на відео, став мажоритарник-самовисуванець Олександр Ковальов.

Робота Верховної Ради IX скликання не обійшлася без кнопкодавства.

Як зафіксував громадський рух Чесно, за свого колегу проголосував мажоритарник-самовисуванець з Донеччини Олександр Ковальов. Судячи з відео, голосування відбулося без присутності іншого позафракційного мажоритарника з Донецької області – Максима Єфімова.

Ковальов спочатку спростовував факт кнопкодавства, однак після перегляду відео, фактично, визнав порушення.

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– Якщо взяти систему зважування гріхів, що порушено за якісь періоди, то нехай це буде найменший гріх, тому що вже порушено більше… Якщо вже боротися за Конституцію, то давайте з більшого боротися, а кнопка….

Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що нова система голосування в парламенті може запрацювати після зимових канікул депутатів.

Джерело: Чесно