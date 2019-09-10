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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Участники топливного рынка просят новый Кабмин отменить спецпошлины на импорт трубопроводного российского ДТ

Представители топливного рынка требуют отменить пошлину на иморт российского дизельного топлива, поставляемого трубопроводным транспортом.

Участники топливного рынка просят новый Кабмин отменить спецпошлины на импорт трубопроводного российского ДТ

Ряд участников топливного рынка Украины обратились к премьер-министру Алексею Гончаруку с просьбой отменить установленные предыдущим Кабинетом министров Украины специальные пошлины на импорт поставляемого трубопроводным транспортом российского дизельного топлива.

В письмах, адресованных премьеру, импортеры нефтепродуктов напоминают, что введенная спецпошлина распространяется не на все дизтопливо российского происхождения, а только на ту его часть, которая импортируется нефтепродуктопроводом.

– Это означает, что сфера действия спецпошлины ограничена не столько страной происхождения товара, сколько способом его транспортировки, – говорится в письмах.

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По мнению авторов обращения, постановление № 624 от 17 августа 2019 года в перспективе окажет отрицательное влияние на экономику страны, поскольку может привести к увеличению цены топлива для украинских потребителей из-за более высокой стоимости транспортировки другими видами транспорта, что повлечет за собой повышение стоимости готовой продукции для конечного потребителя.

Правительственным постановлением № 624 от 17 июля 2019 года с 1 августа 2019 года введена спецпошлина 3,75% на дизельное топливо (УКТВЭД 2710194300 – 2710194800), поставляемое трубопроводным транспортом, с 1 октября 2019 года она возрастет до 4%. Пошлина на поставки сжиженного газа с 1 августа составит 1,75%, с 1 октября – 3%.

Напомним, металлурги Украины написали письмо в Государственную регуляторную службу по законопроекту №1210.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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