Пока на Востоке Украины продолжается российско-украинская война, на отечественных предприятиях разрабатывают новое высокоточное оружие, которое защитит от вражеских обстрелов как и наших военных, так и гражданское население. Некоторые украинские разработки даже могут конкурировать с такими иностранными комплексами, как американский Javelin.

На заводе Артем в Киеве на всю мощность работают недавно закупленные станки, сейчас здесь производят корпуса для ракетных комплексов Ольха.

Комплекс будут выпускать на базе советского Смерча. Запчасти, которые производились в России, полностью заменят на отечественные детали. Оружие будет с корректируемым снарядом – это значит, что каждая выпущенная ракета попадет точно в цель.

Для 12 ракет задаются свои координаты, каждая ищет и уничтожает отдельную цель.

Эти ракетные комплексы уже запустили в серийное производство и в ближайшее время они пойдут в бригады. Следующий этап — это изготовление ракеты, которая способна будет лететь на расстояние в 130 километров, она сможет заменить комплекс советского производства Точка У.

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Еще дальше будет стрелять противокорабельная крылатая ракета Нептун, она будет достигать цели на расстоянии до 300 км, ее главная задача – защита украинского акватории.

Во время испытания на острове Змеиный ракета пролетела 280 км. Все детали разработаны и изготовлены в Украине, но главная гордость конструкторов – это координатор цели.

Еще одно ноу-хау конструкторов – снаряд Цветник. Он 152-го калибра и уникален тем, что корректируется с помощью лазера.

Это оружие на передовой запрещена минскими договоренностями. Украинцы их выполняют, а вот россияне – нет, обстрелы аналогом украинского Цветника – управляемой ракетой Краснополь здесь уже не раз фиксировали. Боевики целенаправленно направляют такие ракеты на жилые дома.

Также на фронте проходят испытания и украинские военные автомобили. Гражданский квадроцикл превратили в армейский объект. Они легкие, маневренные и почти не заметны среди сорняков.

На одной машине сейчас установлен еще советский комплекс Фагот, на другой уже чисто украинская Стугна. Оператор может находиться в 100 метрах от пусковой установки и оттуда управлять ракетой. Еще один противотанковый комплекс Корсар, который легче за Стугну военные пытаются установить на мотоцикл.

Еще одно высокоточное оружие, которое есть в украинской армии, это FGM-148 Javelin, которые поступили из США. Но их можно будет использовать только в случае наступления России.

Если сравнить управляемые ракетные комплексы украинского и американского производства – то Стугна выигрывает по расстоянию, ведь стреляет аж на 5 км, но весит больше.

Корсар почти идентичен с Javelin, что по расстоянию, что по весу, но принципы действия ракет разные – в Корсара оператор целится пока ракета не попадет в цель. В Javelin ракета оснащена инфракрасным датчиком самонаведения, действует по принципу выстрелил и забыл.

Но главная разница – это цена, украинские ракеты в десятки раз дешевле американских.

То, что сейчас происходит на украинском Востоке уже называют войной управляемых ракет. Вместо большой бронированной техники, которая уходит в прошлое, работают снайперские и пулеметные расчеты, именно от них сейчас гибнет больше всего украинских военных.

Но теперь, с поступлением высокоточного оружия на передовую, боевикам уже трудно будет спрятаться за спинами гражданского населения.

Напомним, Харьковское конструкторское бюро имени Морозова на грани банкротства. Предприятие переходит на двухдневный режим работы.