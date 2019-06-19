Магнат – новая разработка Укроборонпрома, которая может оставить врага без связи

На полигоне под Харьковом испытали новую станцию ​​радиоэлектронной борьбы.

Автоматизированная машина способна дезорганизовать радиосвязь на технике противника на расстоянии десятков километров, а также блокировать работу всех современных радиостанций, даже приспособленных к радиопомех.

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Это позволит украинской армии отрезать противника от связи с передовым подразделением, враг не сможет вызвать подмогу, привести артиллерию, а украинским бойцам поможет эффективно действовать при обороне и наступлению. Эта станция – часть комплекса Магнат, может работать отдельно.

Испытания прошли успешно, отчитываются в Укроборонпроме. Станция полностью отечественного производства, ее изготовили на центральном конструкторском бюро Протон госпредприятия Укроборонпром.

Установка соответствует требованиям НАТО, автоматизированную машину уже взяли на вооружение украинской армии.

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