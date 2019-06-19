Магнат – новая разработка Укроборонпрома, которая может оставить врага без связи
На полигоне под Харьковом испытали новую станцию радиоэлектронной борьбы.
Автоматизированная машина способна дезорганизовать радиосвязь на технике противника на расстоянии десятков километров, а также блокировать работу всех современных радиостанций, даже приспособленных к радиопомех.
Смотрите: Как военные ООС защищают Красногоровку: боевики усиливают обстрелы каждые две недели
Это позволит украинской армии отрезать противника от связи с передовым подразделением, враг не сможет вызвать подмогу, привести артиллерию, а украинским бойцам поможет эффективно действовать при обороне и наступлению. Эта станция – часть комплекса Магнат, может работать отдельно.
Испытания прошли успешно, отчитываются в Укроборонпроме. Станция полностью отечественного производства, ее изготовили на центральном конструкторском бюро Протон госпредприятия Укроборонпром.
Установка соответствует требованиям НАТО, автоматизированную машину уже взяли на вооружение украинской армии.
Напомним, Штаб ООС опроверг информацию о входе ВСУ в Донецк.