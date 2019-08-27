БТРов не будет: почему Харьковское КБ Морозова на грани банкротства

Харьковское конструкторское бюро имени Морозова на грани банкротства. Предприятие переходит на двухдневный режим работы.

Сейчас в цехе полного цикла производства брони для БТРов тихо и пусто, машины стоят, у предприятия долги по зарплате, и штраф в более 100 млн грн перед Министерством внутренних дел и Миноброны.

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Все потому, что ХКБМ не выполнило контракт 2016 года на поставку 45 бронемашин Вооруженным силам Украины и десяти для Нацгвардии, которые заказали в 2017 году. При том, что контракты профинансированы минимум на 80%.

В ХКБМ говорят, что предприятие не получало средства напрямую, их перечисляли на счета предприятий, в которых заказывали комплектующие. К тому же, за 3 года, стоимость только лишь одного бронетранспортера возросла на 5 млн грн, поэтому средств банально не хватило.

Из-за долгов и не выполненные контракты ХКБМ не может браться за остальные заказы, в том числе и иностранного производства, печальная судьба, говорят, ожидает и завод имени Малышева.

Так, в ситуацию должны вмешаться министр обороны и Служба безопасности Украины, говорят производители бронетехники, ведь речь идет не о хозяйственной деятельности предприятия, а о фактическом уничтожении оборонных предприятий страны.

Напомним, во Львове начали модернизацию советского танка Т-64.

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