Поки на Сході України триває російсько-українська війна, на вітчизняних підприємствах розробляють нову високоточну зброю, яка захистить від ворожих обстрілів як і наших військових, так і цивільне населення. Деякі українські розробки навіть можуть конкурувати з такими іноземними комплексами, як американський Javelin.

На заводі Артем у Києві на всю потужність працюють нещодавно закуплені станки, нині тут виробляють корпуси для ракетних комплексів Вільха.

Комплекс випускатимуть на базі радянського Смерчу. Запчастини, які вироблялись в Росії, повністю замінять на вітчизняні деталі. Зброя матиме коригований снаряд – це означає, що кожна випущена ракета потрапить точно в ціль.

Для 12 ракет задаються свої координати, кожна шукає та знищує окрему ціль.

Ці ракетні комплекси вже запустили у серійне виробництво і найближчим часом вони підуть в бригади. Наступний етап – це виготовлення ракети, яка здатна буде летіти на відстань у 130 кілометрів, вона зможе замінити комплекс радянського виробництва Точка У.

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Ще далі стрілятиме протикорабельна крилата ракета Нептун, вона досягатиме цілі на відстані до 300 км, її головна задача – захист української акваторії.

Під час випробування на острові Зміїний ракета пролетіла 280 км. Всі деталі розроблені й виготовлені в Україні, але головна гордість конструкторів – це координатор цілі.

Ще одне ноу-хау конструкторів – снаряд Квітник. Він має 152-й калібр і унікальний тим, що корегується за допомогою лазера.

Нині ця зброя на передовій заборонена мінськими домовленостями. Українці їх виконують, а от росіяни – ні, обстріли аналогом українського Квітника – керованою ракетою Краснопіль тут вже не раз фіксували. Бойовики цілеспрямовано спрямовують такі ракети на житлові будинки.

Також на фронті проходять випробування і українські військові автомобілі. Цивільний квадроцикл перетворили в армійський об’єкт. Вони легкі, маневрені і майже не помітні серед бур’янів.

На одній машині нині встановлений ще радянський комплекс Фагот, на іншій вже суто українська Стугна. Оператор може знаходитися в 100 метрах від пускової установки і звідти керувати ракетою. Ще один протитанковий комплекс Корсар, який легший за Стугну військові намагаються встановити на мотоцикл.

Ще одна високоточна зброя, яка є в українській армії, це FGM-148 Javelin, які надійшли із США. Але їх можна буде використовувати лише у випадку наступу Росії.

Якщо порівняти керовані ракетні комплекси українського та американського виробництва – то Стугна виграє по відстані, адже стріляє аж на 5 км, але важить більше.

Корсар майже ідентичний з Javelin, що за відстанню, що за вагою, але принципи дії ракет різні – у Корсара оператор цілиться поки ракета не влучить ціль. У Javelin ракета оснащена інфрачервоним датчиком самонаведення, діє за принципом вистрілив і забув.

Але головна різниця – це ціна, українські ракети в десятки разів дешевші за американські.

Те, що нині відбувається на українському Сході вже називають війною керованих ракет. Замість великої броньованої техніки, яка відходить у минуле, працюють снайперські та кулеметні розрахунки, саме від них нині гине найбільше українських військових.

Але тепер, з надходженням високоточної зброї на передову, бойовикам вже важко буде сховатися за спинами цивільного населення.

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