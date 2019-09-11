Нардепа от Слуги народа поймали за кнопкодавством во время голосования за изменения в Конституцию.

Нардепа-мажоритарщика от Слуги народа Сергея Литвиненко поймали за кнопкодавством.

Народный избранник нажал кнопку за своего коллегу во время голосования за включение в повестку дня законопроекта о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции (относительно уполномоченных ВРУ) и его направления в Конституционный суд 3 сентября.

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Вероятно, Литвиненко прикрыл другого “слугу” Александра Скичко, потому как пустое место, которое “проголосовало”, официально закреплено именно за ним. Однако есть вероятность, что в слоте пульта могла находиться карта другого депутата.

К слову, ранее в сети появилось видео, на котором кнопкодавит мажоритарщик-самовыдвиженец Александр Ковалев.

Источник: Чесно