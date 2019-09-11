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Факти / Україна / Політика

Нардепа від Слуги народу спіймали за кнопкодавством

Нардепа від Слуги народу спіймали за кнопкодавством під час голосування за зміни до Конституції.

Нардепа від Слуги народу спіймали за кнопкодавством

Нардепа-мажоритарника від Слуги народу Сергія Литвиненка спіймали за кнопкодавством.

Народний обранець натиснув кнопку за свого колегу під час голосування за включення до порядку денного законопроекту про внесення змін до статей 85 та 101 Конституції (щодо уповноважених ВРУ) та його направлення до Конституційного суду 3 вересня.

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Ймовірно, Литвиненко прикрив іншого “слугу” Олександра Скічка, бо порожнє місце, яке “проголосувало”, офіційно закріплене саме за ним. Проте є ймовірність, що у слоті пульта могла перебувати картка іншого депутата.

До слова, раніше у мережі з’явилося відео, на якому кнопкодавить мажоритарник-самовисуванець Олександр Ковальов.

Джерело: Чесно

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