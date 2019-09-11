Дочь гражданки Австралии, которая погибла во время пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, требует $1 млн компенсации.

Дочь погибшей во время пожара в одесской гостинице Токио Стар 73-летней гражданки Австралии подала гражданский иск о взыскании материального ущерба в размере более 628 тыс. грн и морального вреда – $1 млн.

Представитель потерпевшей подал ходатайство о принятии мер по наложению ареста на имущество подозреваемого.

Киевский районный суд Одессы принял решение удовлетворить ходатайство в полном объеме.

Читайте: Пожар в Токио Стар: прокуратура назвала причину возгорания

Суд арестовал все движимое и недвижимое имущество фигуранта, жилье, автомобили, деньги.

Напомним, 17 августа произошел пожар в гостинице Токио Стар в Одессе, во время которого погибли девять человек.